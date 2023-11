Auto fährt auf A4 bei Bucha auf Sattelzug auf - Fahrer wird tödlich verletzt

Magdala. Bei einem Unfall auf der A4 bei Bucha ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Autobahn war zwei Stunden lang voll gesperrt.

Ein 24-jähriger Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der A4 zwischen Magdala (Kreis Weimarer Land) und Bucha (Saale-Holzland-Kreis) tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, hielt der 60-jährige Fahrer eines Sattelzugs in der Nacht auf Freitag wegen eines Staus an. Daraufhin fuhr der 24-Jährige mit seinem Auto mutmaßlich ungebremst auf den Sattelzug auf. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der Fahrer des Sattelzuges erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde ambulant versorgt. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet.

Den Angaben zufolge wurde die Straße für rund zwei Stunden vollgesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an.

