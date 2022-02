Autofahrer schläft in Obertrebra hinterm Steuer ein und kracht in eine Mauer

Obertrebra. Ein 62-Jähriger verursachte einen Unfall in Obertrebra, als er am Steuer kurz einnickte. Sein Schutzengel war dagegen äußerst wachsam.

Das sprichwörtliche Glück im Unglück hatte ein Autofahrer Montagnacht in Obertrebra. Der 62-Jährige krachte laut Polizeimeldung gegen 2.20 Uhr mit seinem Ford in der Dorfstraße auf Höhe einer Rechtskurve zuerst gegen einen Laternenmast und dann auch noch in eine Mauer. Verletzt wurde er dabei nicht. Gegenüber den Beamten gab der Mann zur Erklärung wenig später an, er sei hinter dem Steuer kurz eingeschlafen.

An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Weitere Sachschäden schätzt die Polizei auf insgesamt 1000 Euro. Außerdem musste die Feuerwehr ausgelaufenes Öl aufnehmen. Freiwillig ließ der Unfallverursacher einen Atem-Alkoholtest durchführen. Das Ergebnis hier: negativ.