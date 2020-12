Dirk Lorenz-Bauer über besondere Angebote in Bad Sulza

Auch die Kurgesellschaft Heilbad Bad Sulza will mit der (modernen) Zeit gehen. – Und das bedeutet, dass es im modernisierten Erdgeschoss des Historischen Inhalatoriums und damit in der Touristinformation künftig mehr multimediale Angebote geben sollte. Deshalb wurde auch in viele große schöne Informationsbildschirme investiert. Das wirkt futuristisch. Und irgendwie auch schick.