Bad Berkaer wollen Parcours zum Kneipp-Jubiläum

Mit elf Grad Celsius war das Wasser so spät im Jahr eher herausfordernd temperiert. Das hielt Michael Jahn und Norbert Naperkowski am Dienstag aber nicht davon ab, sich die Hosenbeine hochzukrempeln und barfuß durchs Becken am Bad Berkaer Goethebrunnen zu waten. Der Bürgermeister und der Vorsitzende des örtlichen Kneippvereins beendeten mit dem traditionellen Abwassern die diesjährige Kneippsaison in der Kurstadt.

Trotz Corona war das Jahr für Bad Berkas Kneippverein ein sehr erfolgreiches. Der Verein konnte auf sein zehnjähriges Bestehen zurückblicken, gleich zehn neue Mitglieder aufnehmen und alle zehn Kooperationsvereinbarungen mit Kindergärten, Schulen und Vereinen der Region auch während der Zeit der Einschränkungen erfüllen. Er erhielt den Preis der Bad Berkaer Bürgerstiftung und wurde Drittplatzierter im jährlichen Bundeswettbewerb des Deutschen Kneipp-Bundes. Das nächste Jahr genießt bei den Kneippfreunden indes noch höheren Stellenwert. Immerhin jährt sich dann der Geburtstag von Gesundheitspfarrer Sebastian Kneipp zum 200. Mal. Am eigentlichen Geburtstagstermin, dem 17. Mai, folgen die Bad Berkaer einer Einladung nach Erfurt. Im Rahmen der Bundesgartenschau findet dann auf dem Petersberg der Tag der Kneippvereine statt. Thüringenweit gibt es derzeit zwölf von ihnen. Nicht zuletzt hofft der Verein darauf, mit Hilfe der Stadt und weiterer Unterstützer auf der Bienenwiese an der Adelsberg-Klinik den Pfarrer-Sebastian-Kneipp-Parcours einrichten zu können. Ein kleiner Barfußpfad und eine Schutzhütte sollen hier zum Verweilen einladen.