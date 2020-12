Bad Sulza: 100. Einsatz der Kameraden lief glimpflich ab

Zu einem vermeintlichen Kellerbrand „An der Stadtmühle“ in Bad Sulza wurden die Kameraden am Dienstag gerufen.

Zu ihrem 100. Einsatz in diesem Jahr wurden am Dienstagnachmittag die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sulza gerufen. Der abgesetzte Notruf galt einer Rauchentwicklung in einem Kellerlichtschacht An der Stadtmühle in der Kurstadt. Nach einer Kontrolle der Lage durch den Einsatzleiter konnte allerdings im Kellerbereich kein Brand oder eine Rauchentwicklung festgestellt werden. Vielmehr fand sich die Ursache für die Rauchentwicklung direkt im Schacht selbst, wo mutmaßlich Laub aus bisher ungeklärten Gründen Feuer gefangen hatte. Der Angriffstrupp konnte den Brand mit Hilfe einer Kübelspritze schnell löschen. Nachdem der Lichtschacht gereinigt, Glutnester untersucht und das Treppenhaus belüftet worden waren, war der Einsatz beendet. Beamte der Polizeiinspektion leiteten im Anschluss ihre Ermittlungen ein.