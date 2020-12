Bad Sulza gibt grünes Licht für noch mehr Solaranlagen

Bad Sulza. Die Sonnenstrahlen, die in der Toskana des Ostens niedergehen, sollen nach dem Willen der Kommunalpolitik und der Verwaltung künftig noch stärker zur Erzeugung von Strom über Solarmodule genutzt werden. Ein entsprechender Beschluss, der das ehemalige Militärgelände in Eckolstädt betrifft, erging jüngst in der letzten Stadtratssitzung des Jahres in Bad Sulza. In der Kurstadt selbst wartet aber auch noch so genanntes Unland auf eine gleichgeartete Nutzung.

Der größte Solarpark der Landgemeinde Bad Sulza befindet sich neben dem Windpark bei Eckolstädt. Dort existieren 44 Hektar, auf denen über entsprechende Module auf der früheren Raketenbasis aus Sonnenenergie Strom erzeugt wird. Die verantwortliche Windparkfirma EDF EN besitzt in direkter Nachbarschaft noch weitere 5,2 Hektar, auf denen zusätzliche Solarmodule installiert werden sollen.

Für dieses Vorhaben machte der Stadtrat den Weg frei, indem er für die Erstellung eines Aufstellungsbeschlusses stimmte. „Wir verfolgen den Grundsatz, dass wenn die Fläche nicht nutzbar ist für Land- oder Forstwirtschaft, dieses Unland für die Nutzung freigegeben werden kann“, erklärt Amtsleiter Jörg Hammer. Die nun umgewidmete Fläche der alten Militärbasis soll teilweise mit Erde aufgeschüttet worden sein, die aus der Bergbaubranche stamme.

Doch es gebe noch eine weitere Fläche, die die Landgemeinde als Unland einstufe und die sich geradezu anbiete für die Errichtung eines kleinen Solarparks. So befinde sich hinter dem Freibad in Bad Sulza und unterhalb der Sonneburg ein Gelände, das früher eine Deponie war und mit Erde verfüllt wurde. Das Areal ist etwa 1,2 Hektar groß und liegt vom Bad aus gesehen hinter Radweg und Bahntrasse.

„Wir haben schon Absprachen mit dem Landesverwaltungsamt getroffen“, ergänzt Jörg Hammer. Demnach sei die konzentrierte Errichtung von Solaranlagen an jener Stelle möglich. Vom Freibad aus sichtbar sei die mögliche Anlage nicht. Doch vorher müsse sowieso erstmal ein Betreiber gefunden werden.