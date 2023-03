Bad Sulza ruft zum Frühjahrsputz

Am 1. April ist Frühjahrsputz in Bad Sulza.

Bad Sulza. Auf dem Stadtgelände von Bad Sulza werden an diesem Samstag die Bürgerinnen und Bürger zum Aufräumen und Verschönern aufgerufen.

Für Samstag, 1. April, bittet der Ortschaftsrat in Bad Sulza alle Einwohnerinnen und Einwohner um Mithilfe beim diesjährigen Frühjahrsputz auf allen Außengeländen der Stadt.

Unter dem Motto „Schenk der Natur diesen Tag“ sollen die Straßen und Plätze der Stadt und ihre Grünflächen von Müll und Unrat befreit, Hecken beschnitten und Unkraut entfernt werden.

Ab 9 Uhr werden am Treffpunkt Thüringer Weintor dafür Handgreifer, Müllsäcke und Desinfektionsmittel an alle fleißigen Helfer verteilt. Weitere Arbeitsgeräte wie Besen und Rechen sind bitte selbstständig mitzubringen. Wie auch in den vorangegangenen Jahren werden die gefüllten Müllsäcke an einem zentralen Punkt gesammelt und vom Bauhof abgeholt.

Darüber hinaus wird für das leibliche Wohl gesorgt sein: Jeder Bürger, der sich beteiligt, erhält einen Gutschein im Wert von fünf Euro, der am Tag des Arbeitseinsatzes am Imbiss „Alte Saline“ in Bad Sulza bis 17 Uhr eingelöst werden kann, teilt Ortschaftsbürgermeister Dieter Kranich mit.

Willkommen ist jede helfende Hand, gleich welcher Altersgruppe.