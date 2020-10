Bad Sulza sieht gute Chance auf Flächenkauf für Parkplätze

Bestandteil des kürzlich durch den Rat der Landgemeinde auf den Weg gebrachten Parkplatzkonzeptes ist auch der Erwerb der Grundstücke auf dem Gebiet der „Alten Schmiede“, um dort bis zu 20 Stellflächen zu errichten. Wie die Verwaltung anlässlich der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses bekannt gab, stehe das Rathaus nun in laufenden Verhandlungen und könnte die Fläche noch in diesem Jahr für einen moderaten Preis erwerben.

Wenn man sich denn nun endlich einig wird – denn die Gespräche laufen schon eine ganze Weile. Jörg Hammer ist zuversichtlich, dass der Vertragsabschluss gelingen werde: „Wir wollen das Grundstück kaufen“, so der Amtsleiter. Im Anschluss sollen an der Ecke Leopold-Bing-Straße / Kirchstraße laut Parkraumkonzept etwa 20 Parkplätze entstehen.

Doch das sei noch nicht alles. Die Treppenanlage und die Bruchsteinmauern sowie ein vergessener Brunnen seien in einem sehr schlechten Zustand. Auch seien einige Betonteile von dem Grundstück zu entfernen, erklärt Jörg Hammer weiter. So die Umgebung verschönert und auch wieder befestigt ist, könnte hier vielleicht wieder ein kleiner Weinberg als Schulgarten für die Grundschule in Bad Sulza entstehen, so eine Idee aus dem Rathaus. Für die Planung der Parkplätze und der Verschönerung des Quartiers seien schon erste Vorplanungen angestellt worden, lässt der Amtsleiter wissen.