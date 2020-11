Bad Sulza: Spielplatz wird nicht für Rettungswache geopfert

Aus Tagen, an dem es dem Bolz- und dem Spielplatz Auf dem Walzel tatsächlich schlechter ging – Archivaufnahme aus dem Sommer 2014.

Entgegen der jüngst in dieser Zeitung publik gemachten Befürchtungen des Bad Sulzaer Ortschaftsbürgermeisters Dieter Kranich steht eine „Opferung“ des Spielplatzes zu Gunsten der neuen Rettungswache Auf dem Walzel nicht zur Debatte. Dies machten Verwaltung und Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze zur Stadtratssitzung am Donnerstagabend in der Kurstadt deutlich.