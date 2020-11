Bad Sulza: Stürmische Tage für den Bürgermeister

Aus den leichteren Tagen des Landgemeinde-Bürgermeisters: Dirk Schütze wird am 23. August 2018 von Gerd Starrach vereidigt, dem ältesten Stadtratsmitglied und bis dato ehrenamtlichen Beigeordneten.

Bad Sulza. Nachbarschaftsstreit, Unruhe wegen der GWU und Frustration in der Ortschaft Bad Sulza setzen Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze zu

Ende April 2018 überwog bei Dirk Schütze (SPD) die Freude. In der Stichwahl hatte er seinen Kontrahenten Maik Tille (CDU) mit 21 Stimmen übertroffen und die Direktwahl zum Bürgermeister der Landgemeinde Bad Sulza gewonnen. Inzwischen hat er auch die Kehrseite des politischen Lebens im Amt zu spüren bekommen. Einerseits wachsen die Spannungen zwischen der Landgemeinde und der Ortschaft Bad Sulza. Andererseits bringen Informationen aus dem nicht-öffentlichen Teil des Stadtrates Dirk Schütze in Bedrängnis. Nicht zuletzt verfolgt nachbarschaftlicher Unfrieden den Rathauschef in aller Öffentlichkeit.