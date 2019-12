Bad Sulza und Saaleplatte machen Million bei Gewerbesteuer voll

Weil viele deutsche Großunternehmen mit einer Konjunktureintrübung bis spätestens 2022 rechnen, laufen andernorts bereits Einsparungen und Stellenstreichungen. In der Landgemeinde Stadt Bad Sulza und der Einheitsgemeinde Saaleplatte – die ab 1. Januar 2020 in die Landgemeinde eingemeindet wird – sei davon jedoch bisher nichts zu spüren, erklärte ein zufriedener Jörg Hammer (Freie Wähler), Noch-Bürgermeister der Saaleplatte.

Mitte September dieses Jahres hatte der Bürgermeister auf Grundlage der zu diesen Zeitpunkt aktuellen Zahlen noch eine Prognose von 810.000 Euro abgegeben. Mit Stand vom Donnerstag wird die Einheitsgemeinde in diesem Jahr aber sogar rund 850.000 Euro bei der Gewerbesteuer einnehmen. Das Ergebnis gilt als sehr belastbar und könne sich höchstens um 2000 oder 3000 Euro nach oben oder unten bewegen.

Im gemeinsamen Landgemeinde-Haushalt, der sich gerade in der Vorbereitung befindet und am 12. Dezember zur Stadtratssitzung seine erste Lesung erfahren soll, würde Jörg Hammer dennoch wieder ein niedrigeres Ergebnis für den Bereich Saaleplatte ansetzen, damit man erneut höchstens positiv, nicht aber negativ überrascht werden könne. In Jörg Hammers Kommune waren für dieses Jahr 655.000 Euro als Gewerbesteuer angesetzt.

In Bad Sulza sind die Erwartungen hingegen nicht übertroffen worden. Im Gegenteil, sie wurden, wenn auch nur knapp, verfehlt. So hatte die Landgemeinde in ihrem Haushalt mit einer Jahreseinnahme von 350.000 Euro gerechnet. Nach Stand vom Donnerstag fehlen dazu aber rund 13.000 Euro.

„Das Soll bei der Gewerbesteuer liegt bei 336.935 Euro“, erklärt Dagmar Schaaf, Kämmerin im Bad Sulzaer Rathaus.

Für die Landgemeinde sei dies der endgültige Wert, an dem sich auch im Laufe des Dezembers nichts mehr ändere.

Über das gesamte Jahr habe die Gewerbesteuer sehr schwach ausgesehen, von daher sei das dennoch eine gute Zahl, kommentiert Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze.