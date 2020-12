Bad Sulzaer Grundschüler schmücken Weihnachtsbaum

Aufgestellt, zum 1. Advent illuminiert und nun auch geschmückt. Die Rede ist vom Weihnachtsbaum vor dem Rathaus in der Kurstadt. Am Donnerstag bekam dieser Besuch von Schülern der Grundschule „Am kleinen Weinberg“ in Bad Sulza. Viele selbstgebastelte Päckchen wurden am Baum befestigt. Bei der Dekoration der Stellen, die die Kinderarme nicht erreichen konnten, wollen die Mitarbeiter des Bauamtes beziehungsweise die Kameraden der Feuerwehr noch technische Hilfe leisten.