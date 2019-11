Einen erfreulichen Jahresabschluss 2018 präsentieren kann Johannes Hertwig mit Blick auf die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft. Wie der Geschäftsführer im Gespräch mit unser Zeitung jetzt verlauten ließ, sei der Jahresabschluss 2018 ein recht erfreulicher.

Die kommunale GWU, die 180 Wohnungen im Bestand hat, sei nach teils schwierigen Jahren nun auch dank des Einstiegs der Wohnungsgesellschaft Apolda (WGA) Ende 2017 in einem ruhigeren Fahrwasser, was ihr künftig die finanzielle Freiräume eröffne, um spürbar in den Wohnungsbestand investieren zu können. Das Geschäftsergebnis des Vorjahres sei das beste überhaupt, seit es die GWU gibt, versicherte Johannes Hertwig im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Gewinn belaufe sich bei einem Jahresumsatz von etwa 750.000 Euro auf rund 50.000 Euro. Die Eigenkapitalquote liege inzwischen bei über 50 Prozent. Maßgeblich dafür, dass die GWU nun wieder Luft zum Atmen habe, sei die Absenkung der Verbindlichkeiten gegen über Banken auf nunmehr rund 1,6 Millionen Euro gewesen. Wenn man bedenke, dass das Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit auf etwa 4 Millionen Euro an Verbindlichkeiten gesessen habe, sei das eine reife Leistung, erklärte Hertwig.

Er verwies darauf, dass der Einstieg der WGA als Gesellschafterin mit 50 Prozent insoweit entscheidend für die Trendwende gewesen sei, als sie damit auch zwei Millionen Euro an Verbindlichkeiten übernommen habe. Diese Schuldenentlastung sei ganz entscheidend gewesen, so Hertwig.

Widergespiegelt werde all das, so der GWU-Aufsichtsratsvorsitzende Maik Tille, aktuell in der verbesserten Eigenkapitalquote, kontinuierlich sinkenden Zinsbelastungen sowie der verbesserten Liquidität. Die liege derzeit bei einer halben Million Euro. Zum Vergleich: Ende des Jahres 2017 hatten an dieser Stelle etwa 300.000 Euro gestanden. Dank wachsender Liquidität komme die GWU nun wieder in die Lage, mehr investieren zu können. Nicht zuletzt auch, weil sie wieder kreditfähig sei, so Tille auf Nachfrage.

Nun zeige sich eben, ergänzte Tille weiter, dass die damalige Entscheidung des Landgemeinderates Bad Sulza, der Wohnungsgesellschaft Apolda 50 Prozent an der GWU zu verkaufen, eine richtige, weil zukunftsweisende gewesen sei.

Allein bis Ende September 2019 habe die GWU bereits 260.000 Euro in die Instandhaltung stecken können, lobte Tille. Eine Ende ist noch nicht abzusehen. Man sei auf Kurs. Über 20 Euro pro Quadratmeter zu investieren, das sei schon was vor dem Hintergrund, dass es auf dem Wohnungsmarkt üblicherweise 14 Euro pro Quadratmeter sind.

Konkret dreht es sich bei der Investition beispielsweise um neue, stärkere Elektro-Haus-Anschlüsse am Thälmannring.