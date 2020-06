Damit das Grün in Apolda auch zukünftig die Lebensqualität in der Stadt und der Umgebung positiv beeinflußt, setzt Apoldas Stadtökologe Hubert Müller auf „stadttaugliche“ Arten, einen guten Artenmix und die Verkehrssicherheit der Bäume.

Bäume sollten mehr denn je „stadtklimatauglich“ sein

Um in Apolda etwas über die Imposanz eines Baumes zu erfahren, lohnt ein Gang zum Naturdenkmal Markenlinde. Sie stellt mit bald 400 Jahren den ältesten Baum der Stadt dar; zu finden im Ortsteil Herressen-Sulzbach. Der Herr der Bäume heißt Hubert Müller. Der Stadtökologe kennt sich aus im Baumbestand, hat die Trockenheit im Blick, weiß über Holzeinschlag und Nachpflanzungen Bescheid. Jüngst erst berichtete unsere Zeitung über die Schwarzpappel in Oberroßla. Sie ist mit über 30 Metern Kronenhöhe und einem Stammumfang von rund 140 Zentimetern eines der Prachtexemplare. Optisch reizvoll ist das Rot- und Blutbuchenpaar im Paulinenpark.

Dass die jüngeren Bäume so alt und stattlich werden, dessen ist sich Müller nicht so sicher. Um die Aussicht stehe es schlecht. Klimaveränderungen und die zunehmende Anfälligkeit der Bäume gegenüber Schädlingen und Krankheiten führt er an. Ja, vieles gab es früher auch schon, sagt er. Allerdings seien die Bäume heute durch Umwelteinflüsse extrem unter Stress, das schwäche ihre Abwehrkräfte. Hinzu kommt manch Schädling, der wegen der Globalisierung eingeschleppt wurde. Besonders Kastanien, Ahorne und Eschen würden leiden.

Das Ranking der häufigsten Baumarten sieht im Stadtwald – rund 100 Hektar – so aus: Esche, Spitz- und Bergahorn sowie Buche. Fichten gab es mal zahlreich, aber die letzten ihrer Art wurden 2018/19 gefällt, nachdem ihnen Trockenheit und Borkenkäfer den Garaus gemacht hatten.

Im kernstädtischen Umland dominieren Apfelbäume, wobei sich häufig alte Sorten finden, die auch nachgepflanzt werden – Ontario, Boskop oder Gravensteiner etwa.

Nimmt man den Stadtraum samt Ortsteile mit seinen rund 7000 Bäumen in den Blick, wird klar, dass die Linde als markanter Baum gern gepflanzt wurde. Sie wächst leicht, ist anspruchslos, ist eine Zierde und ihre Sämlinge waren seit jeher leicht verfügbar, zählt Müller auf. Auch den Kugelahorn trifft man an, besonders im Bereich West-, Müller- und Liebknechtstraße. An der oberen Herderstraße kann man sie ebenso sehen. Der Kugelahorn vertrage das Stadtklima – Hitze, Strahlungshitze, Abgase, Trockenheit – recht gut, so Müller. Auch Rotdorn (Erfurter Straße, Reuschelstraße, Stegmannstraße) findet sich, zudem die anspruchslose, aber prächtige japanische Zierkirsche, die sich aber ziemlich breit macht, was bei Freileitungen und Fassaden zu beachten ist. Nicht zuletzt gibt’s die Robinie, wenngleich etliche von ihnen an ihr Lebensende kommen. In der unteren Niederroßlaer Straße ersetzte sie die Stadt 2017 aber durch Spitzahorne. Jungbäume wurden in der Stadt seit der Wende übrigens gut 3500 gepflanzt.

Unlängst erst fanden fünf unterschiedliche Eichenarten einen neuen Platz im Bereich Schanzenweg – die Bäume wurden gesponsert von: Ramthor-Stipendiaten, Radshop Onißeit, Familie Uwe Mohring, Familie Stumpf aus Mannheim (ehemals Apolda) sowie eine Ärztin.

Die tendenzielle Trockenheit beschäftigt auch Müller. Mit diversen Firmen gebe es Verträge zur Bewässerung. Um aber den Trockenphasen dauerhaft zu begegnen, werden nur Bäume nachgepflanzt, die stadtklimatauglich und eben relativ trockenresistent sind. Spitzahorn, Winterlinde, Stieleiche, nennt Müller heimische Bäume der Wahl. Um die Artenvielfalt zu gewährleisten und Ausfälle möglichst zu minimieren, lege man aber auch auf Exoten Wert. Infrage kommen Robinie, Amberbaum, Ginkgo und Gleditschien. Ginkgos bewundern lassen sich vorm Stadthaus, am Heidenberg und am Busbahnhof. Die Bäume, weiß Müller, kommen mit Schädlingen und Krankheiten gut klar. Neben Stadtklimatauglichkeit und Artenvielfalt achtet er auf die Verkehrssicherheit der Baumart. So sehe ein Essigbaum zwar toll aus, er sei aber nicht bruchsicher.

Nachpflanzungen erfolgen kontinuierlich. 2016 und 2017 waren es 268 beziehungsweise 138. 2019 kamen 46 neu in die Erde, 2020 sind es bisher 54, wobei Ausgleichspflanzungen der LEG für Wohngebiet Schwabestraße inbegriffen sind. Grundsätzlich sei es so, das für einen wegfallenden Baum einer nachgepflanzt wird. Müller bringt es so auf den Punkt: „In Apolda erfolgt nachhaltige Waldbewirtschaftung.“