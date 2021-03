Bagger fräst einen Notweg in Ulrichshalben

Am Freitag hat in Ulrichshalben die Einrichtung des Notwegs für die innerörtliche Umfahrung begonnen. Dieser war ursprünglich für Rettungsfahrzeuge vorgesehen, um während der mehrmonatigen Baumaßnahme an der Kupferstraße die Einsatzzeiten einzuhalten. Wegen der weiten Umwege für den Individualverkehr erstritt eine Bürgerinitiative die Öffnung des Weges. Der darf nun von Jedermann unter Auflagen befahren werden. Dabei gilt eine Begrenzung auf zehn Kilometer pro Stunde und fünf Tonnen Gewicht.