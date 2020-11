Baum gepflanzt und Kranz in Bad Sulza niedergelegt

Nachträglich ist im Zentrum von Bad Sulza eine deutsche Eiche gepflanzt worden. Zur Zeremonie am Sonntagnachmittag waren Vertreter der Lokalpolitik, Bürgermeister sowie der Vereinslandschaft vertreten. Pfarrer Matthias Uhlig (Foto) gab der Einheitseiche seinen Segen und schwang die Gießkanne. Im Anschluss an die Zeremonie an der Spitzkehre ging es unweit, in der Ludwig-Wiegand-Straße, weiter. Dort wurde am Kriegerdenkmal der Opfer der Weltkriege gedacht und ein Kranz niedergelegt.