Ein sogenannter förderunschädlicher Vorhabensbeginn liegt nun für die Sanierung der Straße in Ulrichshalben vor. Zwischen Ilmbrücke und Ortsausgang Richtung Apolda will die Wasser GmbH neue Leitungen verlegen. Der Landkreis übernimmt den grundhaften Ausbau der Straße. Zudem investiert die Landgemeinde 350.000 Euro in die Nebenanlagen (inkl. 111.000 Euro Förderung). In Richtung Oßmannstedt entsteht außerdem eine neue Bushaltestelle für 24.000 Euro (20.000 Euro Förderung). Ein genauer Starttermin für die Arbeiten steht noch nicht fest, wobei die Kanalbauarbeiten noch in diesem Jahr beginnen könnten. Bis 2022 soll in drei Bauabschnitten die Gemeinschaftsmaßnahme abgeschlossen sein.