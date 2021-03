Begründung für den Corona-Schnelltest ist nicht notwendig

Bad Sulza. Dieter Kranich setzt ein „aufklärerisches Zeichen“. So ließ sich Bad Sulzas Ortschaftsbürgermeister öffentlichkeitswirksam auf Corona testen – im Rathaussaal Bad Sulza. Der sei mit Start Dienstag durch die Bevölkerung verhalten angenommen worden, weshalb er so auf die Möglichkeit aufmerksam machen wollte. Den Weg nach Apolda könne man sich so also sparen. In einer Mitteilung von Babett Scheer heißt es zum Ablaufs: Am Empfang muss zunächst ein Datenblatt ausgefüllt werden, dann geht es zum Test. Geöffnet ist das Testzentrum im Rathaus dienstags und donnerstags 8 bis 11 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Symptomfreie Personen ab 14 Jahre können, egal wo sie wohnen, dorthin kommen. Einmal pro Woche ist der Test kostenfrei. Ein zweiter Test innerhalb einer Woche kostet 21 Euro. Liegen hingegen typische Corona-Symptome vor, muss der Hausarzt telefonisch kontaktiert werden. Das Testergebnis liegt übrigens nach 15 Minuten vor. Ausgehändigt wird das Ergebnis plus Zertifikat mit 24 Stunden Gültigkeit, was bei einem Termine bei der Massage, Kosmetik oder sonstigen körpernahen Behandlungen et cetera vorgelegt werden kann. Während Kranich sich also testen ließ, taten sich in Apolda Fragen auf. So bei einer Familie, die ihr Grundschulkind in der Alten Stadtapotheke am Markt testen lassen wollte. Der Vater schreibt dazu: „Wir haben versucht, einen Termin bei einer hiesigen Apotheke am Markt ab 18 Uhr wahrzunehmen. Bei der Terminanfrage wurde uns aber mitgeteilt, dass ein Test zum Zwecke der Selbstauskunft nicht erwünscht ist, sondern eher bei einem triftigen Grund. (…) Auf alle Fälle hat uns das etwas irritiert und sehr zögerlich nach Nachfrage wurde ein Termin für nächste Woche angeboten.“ Die Familie fragt sich nun, ob man den Test wirklich begründen muss?Nein, heißt es im Landratsamt. Jedermann könne sich testen lassen. Und das einmal wöchentlich kostenlos. Auf Nachfrage in der Alten Stadtapotheke bestätigte Inhaberin Brita Enke es so. Dass es zum Missverständnis gekommen sei, bedauere sie. Angesichts des Andrangs in den vergangenen Tagen (Termin: 03644/562757) und dem Umstand, dass man nur vor und nach der Öffnungszeit teste, habe man versucht, mehr Effizienz hinzubekommen. Daher sei gefragt worden, wie wichtig und begründet der Test jetzt ist, oder ob es auch später sein könne. Getestet wird auch in der Apotheke am Darrplatz Montag, Mittwoch, Freitag 9-13 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag 14-18 Uhr. Tests gibt es zudem in der Sporthalle Lessingstraße mittwochs 16-19 Uhr, Anmeldung https://www.drk-apolda.de/startseite-kv.html.