Eines ist Roberto Töpfer klar, für viele dürfte sich die Vorstellung beißen, dass ein Mathelehrer auf einer Bühne lustig sein kann. Als Gegenbeweis widerlegt der Wormstedter diese These dabei gleich am eigenen Beispiel, denn seit über drei Jahrzehnten macht der 58-Jährige nun schon Kabarett aus Leidenschaft. Und die teilt er mit seinen Mitstreitern Manuela Klaiber und Kai Steinhäuser bis ins Mark. Einst waren die beiden seine Schüler. 34 Jahre ist es her, dass der Lehrer Töpfer vor der Aufgabe stand eine Arbeitsgemeinschaft an seiner Schule anzubieten. Für ihn gab es damals nur eine Lösung, es musste ein Kabarett her.

„Bei uns gibt es keine Demokratie“ Die humoristische Würgeschlange Anakonda war geboren. Heute wird das Ensemble von Max Hake, der für die musikalische Begleitung zuständig ist, vervollständigt. Damals wie heute ist die Wormstedter Regelschule Probenstätte. Seit die Schule 1988 eröffnet wurde, wird hier regelmäßig am neuen Programm gefeilt, bevor es im Herbst zu den Apoldaer Kabaretttagen Premiere feiert. Bei den Vorbereitung vertraut jedes Mitglied dabei ganz auf das eigene Handwerkszeug. Für Kai Steinhäuser ist es beispielsweise der heimische Spiegel, wo er Text, Mimik und Gestik bis zur Perfektion einstudiert. „Manche Rollen sind echt harte Arbeit bis alles al dente ist und in manche schlüpft man ganz schnell rein“, sagt der Kopf der Anakonda, der selbst zugesteht, den Großvater der Anakonda-Familie auf der Bühne von Jahr zu Jahr besser darzustellen. Die selbstgestellten Ansprüche der Akteure sind mitunter mindestens genauso hoch, wie die des Regisseurs, denn eins stellt Töpfer klar: „Bei uns gibt es keine Demokratie, einer muss schließlich das Kommando haben“. Und das hat Töpfer nicht nur im Probenraum, sondern auch beim Schreiben, wenn er den Auftritt schon vor seinem geistigen Auge ablaufen lässt. Und während das Spiel auf der Bühne für Töpfer die reinste Freude bedeutet, sei das Schreiben richtig harte Arbeit, meint er. Die beginnt meist vor der Sommerpause, dann sortiert er seine vielen Spickzetteln und Ideen, die sich über das Jahr angesammelt haben. Nach gut zehn Tagen steht das Programm. In diesem Jahr dreht sich das ganz um das Thema Liebe. „Wo die Liebe hinfällt“, ist dann auch der Titel. Zwischen Kindern, Haustier, Auto und der Wahrheit Abgearbeitet wird darin nicht nur die Wahrheit, die Ehefrau oder das Haustier, sondern auch des Deutschen liebstes Kind, das Auto. Zu gerne hätte Töpfer für diese Saison die Thüringer Landtagswahl oder das Überleben der GroKo mit eingebaut, allein das Programm steht, wie es steht, wenn es am Ende des Sommers fertig ist. Nicht nur in diesem Punkt ist Töpfer ganz Perfektionist, auch wenn sich dann doch der ein oder andere aktuell angebrachte Seitenhieb in einen Auftritten einschleichen darf. Im Frühjahr 2020 blickt die Wormstedter Würgeschlange Anakonda auf 35 Jahre Bühnenerfahrung zurück. Seit letzter Woche gibt es für die Festveranstaltung am 25. April in der Stadthalle bereits die Karten zu kaufen. In bester Tradition haben sich die Wormstedter wieder einige Gäste eingeladen, darunter die Nörgelsäcke, die Melancholiker und das Bermuda Zweieck. Unterstützt wird die Veranstaltung, die für gerade einmal 15 Euro gleich vier Kabaretts bietet, von der Vereinsbrauerei Apolda und der VR-Bank.