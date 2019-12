Beim Apoldaer Brunnenverein friert auch im Winter niemand ein

Im Winter sorgen die niedrigen Temperaturen bekanntlich meist dafür, dass das Wasser gefriert. Doch ist das Gewässer tief genug, dann plätschert es munter unter der matten und milchig weißen Oberfläche weiter.

Eng mit dem Thema Wasser verbunden ist auch der Apoldaer Brunnenverein, der seit 1993 besteht und sich besonders der Erhaltung und Wiederherstellung historischer Brunnen im Stadtgebiet verschrieben hat. Und wie dem Lebensquell, kann auch den Ehrenämtlern die kalte Jahreszeit höchstens oberflächlich etwas anhaben – wie gleich mehrere brandheiße Themen aus deren Vereinsleben beweisen.

Kälteunempfindlich zeigte sich etwa der aktuelle Brunnenmeister Dietmar Vogel. Dieser suchte unlängst die Allee der Brunnenmeister an der Ringpromenade auf, um dort einer schon 22 Jahre währenden Tradition nachzukommen. Jeder Brunnenmeister pflanzt dort nämlich ein Exemplar des jeweils aktuellen Baumes des Jahres. Dietmar Vogel oblag es also in diesem Jahr, dort eine Flatter-Ulme zu pflanzen, die die Allee wieder ein kleines Stück in Richtung Herressener Promenade hat anwachsen lassen. Außerdem weist nun eine Tafel auch auf den 22. Brunnenmeister und die Pflanzenart hin.

Der 22. Brunnenmeister Dietmar Vogel (links) hat kürzlich eine Flatter-Ulme an der Allee der Brunnenmeister in Apolda gepflanzt. Mit dabei war Gert Drewniok, der seit kurzem ehemaliger Vorsitzende des Apoldaer Brunnenvereins ist. Foto: Christian Wagner

Zur Tradition eines Brunnenmeisters gehört es aber nicht nur, den Baum zu stiften. Dietmar Vogel wird in der kommenden Zeit sicher auch dem inoffiziellen Teil seiner Verpflichtungen nachkommen und dann und wann mal zur Kanne und Wasser greifen, wegen des eher zu Trockenheit neigenden Bodens an der Allee. Die ersten zwei Jahre seien besonders kritisch und da bräuchten die jungen Bäume immer ein wenig Hilfe – gerade nach den letzten beiden heiß-trockenen Sommern.

Gert Drewniok lässt Christian Wagner im Brunnenverein nachrücken

Ein Kapitel von gleich 15 Jahresringen hat hingegen nun ein anderes Vereinsmitglied in freiem Entschluss beendet. So steht dem Apoldaer Brunnenverein nun Christian Wagner als 1. Vorsitzender vor und hat als Vereinsgewächs damit Gert Drewniok beerbt. „Nach 15 Jahren Arbeit im Vorstand muss da jemand anderes ran. Ich möchte nicht mehr in der ersten Reihe stehen“, erklärt der ehemalige Vorsitzende auf Anfrage.

„Ich habe viele verschiedene Höhepunkte mit dem Verein erlebt. Etwa die Einweihung des Brunnens „David der Strickermann“ am Schulplatz 2013. Oder als 2017 der Brunnen im Museumsgarten eingeweiht wurde“, erinnert sich Gert Drewniok. In seinen Nachfolger, den ehemaligen 2. Vorsitzenden Christian Wagner, habe er vollstes Vertrauen. Es habe auch keinen Trouble im Verein gegeben, welchem er auch als Mitglied erhalten bleiben wolle, „aber es ist einfach neues Blut erforderlich“.

An Blutverlust gestorben sind hingegen die Lindwürmer – und zwar jener bekannten Sage nach, die der Brunnenverein bereits zu den letzten beiden Bornfesten am historischen Ort aufgeführt hat. In direkter Nachbarschaft dazu stehen die großen Holzfiguren zur Sage, die die Ehrenamtlichen haben aufstellen lassen. Darunter befindet sich auch der zweiköpfige Lindwurm, und dieser schwebt ganz real weiterhin in einem kritischen Zustand. Nicht durch das Schwert, sondern durch den starken Befall von Pilzen droht der Figur ein baldiges Ende.

Die Geburtsstunde des zweiköpfigen Lindwurms an der Schötener Promenade Foto: Stadtverwaltung

„Wir wollen den Lindwurm ersetzen, aber das ist gar nicht so einfach“, erklärt Christian Wagner. „Wir brauchen einen dicken Stamm – Esche oder Eiche, mindestens 60 bis 70 Zentimeter Durchmesser und wenigstens vier Meter lang“, so der neue Vereinsvorsitzende. Dieser müsste dann von einem Fuhrunternehmen gebracht werden, und dann könnte wieder der Pößnecker Bildhauer Martin Reichmann die Figur aus dem Holz herausarbeiten.

Einen Hinweis, wo das begehrte Rohmaterial zu finden sei, hat Christian Wagner auch schon. Nun hofft er auf Unterstützung durch Spenden, um den Plan bald in die Realität umsetzen zu können – denn das nächste Bornfest steht bereits Mitte Mai 2020 an.

Spenden für die Neuerrichtung des Lindwurms sind von Privatpersonen oder Unternehmen gegen Quittung möglich. Wer Interesse hat, kann sich beim Verein per E-Mail melden unter: brunnenverein.apolda@web.de