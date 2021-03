In Apolda musste die Feuerwehr zu einem Brand in einem Garten ausrücken. (Symbolbild)

Apolda In Apolda hat ein 72-Jähriger beim Versuch, sein Unkraut zu vernichten auch gleich seine Gartenlaube mit abgefackelt.

Ein 72-Jähriger entfernte am Mittwoch mit einem Brenner das Unkraut auf der Terrasse in seinem Garten in Apolda. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, habe sich dabei trockenes Ziergrass entzündet.

Das Feuer entfachte sich sofort und griff auf die angrenzende Laube über, die dabei ausbrannte. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.