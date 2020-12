Bekannter Apoldaer wegen seines Wirkens zur NS-Zeit im Fokus

Manche Kapitel der Stadtgeschichte warten auch heute auf ihre Aufarbeitung. Eng damit verbunden sind die Biografien prominenter Personen, die das Bild Apoldas prägten. Ein Name taucht in den Stadtgesprächen in letzter Zeit häufiger auf: Kurt Hübner – zu Lebzeiten bekannt geworden wegen seiner Verdienste für das Glockenstadtmuseum, welches er viele Jahre leitete, oder auch als Maler. In jüngster Zeit verdichten sich die Hinweise, dass der Honoratior während der Zeit des Nationalsozialismus sich alles andere als rühmlich verhalten haben soll, dass er wenigstens wie ein Antisemit auftrat.

In der in diesem Jahr erschienenen Publikation „Die Angeprangerten“ aus der Reihe Apoldaer Judengeschichten vom Prager-Haus-Verein wird eine Geschichte erzählt, in der „der besonders eifrige SA-Mann Kurt Hübner“ als Zeichenlehrer der Sophienschule folgendermaßen zitiert wird: „So Kinder, heute wollen wir mal Judenfratzen malen. Aber Du, Fritz bist heute vom Unterricht freigestellt und darfst nach Hause gehen!“

Noch kein Beleg für Mitgliedschaft bei der SA

Schriftliche Belege dafür, dass Kurt Hübner auch Mitglied der SA war, gibt es laut Peter Franz vom Prager-Haus-Verein nicht. Doch die ihm vorliegende Liste der SA-Mitglieder Apoldas ist unvollständig. Ausgeschlossen sei eine Mitgliedschaft nicht.

Real ist jedoch die Grundlage für den „Fritz“. Dabei handelt es sich um die bereits verstorbene Jüdin Ruth Lilje. Ihr soll im Jahr 1935 genau jenes Schicksal im Kunstunterricht mit Herrn Hübner widerfahren sein. Der Verein stieß in einem Bericht ihres Vaters Wilhelm auf den Fall. Dass dieser glaubwürdig ist, ließen sich die Ehrenamtlichen von einer Weggefährt Ruths unlängst bestätigen.

Die Vorwürfe aus dem Buch „Die Pragers“ von 2018 wiegen deutlich schwerer. Darin ist ein Gespräch mit dem Apoldaer Gerhard Ganßauge protokolliert. Unter dem Punkt „Über Apoldaer“ heißt es stichpunktartig: „Hübner, Zeichenlehrer, war an der Kristallnacht beteiligt, nach 1945 Museumsdirektor in Apolda.“ Ganßauge bemerkte über ihn wörtlich: „War das größte SA-Schwein in Apolda. Hat mir so in die Fresse gehauen, dass ich ein paar Wochen nichts gehört habe.“

Kurt Hübner taucht in Liste der Blockleiter Apoldas auf

Unabhängig überprüfen habe Peter Franz diese Vorwürfe bisher nicht. Auf Anfrage war ihm nicht bekannt, was der Körperverletzung vorangegangen war. Einen Beleg für die Teilnahme Hübners an den Novemberpogromen 1938 gibt es ebenfalls nicht. Peter Franz ist ein Verfahren der Nachkriegszeit bekannt, in dem ein einzelner Täter für seine Teilnahme verurteilt wurde. In den zugehörigen Unterlagen tauchte der Name des späteren Museumsdirektors nicht auf.

Dass Kurt Hübner als Lehrer fast zwangsweise Mitglied der NSDAP war, war öffentlich bekannt. Im Zuge der Recherchen dieser Zeitung fand Peter Franz dessen Namen jedoch nun in einer Liste wieder, in der die Blockleiter der Stadt Apoldas geführt wurden. Ihre Aufgabe war geprägt von Überwachung und Unterdrückung. Sie sollten Beschlüsse der NSDAP ihrer Nachbarschaft „durchzusetzen“.