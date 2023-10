Bekenntnis zur Pfefferminzbahn oder Stilllegung auf Raten? Für das Ministerium ist das keine Ansichtssache

Bis 2029 definitiv nicht in Bad Sulza, sondern wie hier in Sömmerda zu sehen: Die Pfefferminzbahn (Archivaufnahme).

Großheringen. Verkehrsministerium plant keine nennenswerte Ausweitung auf der Nebenbahn bis Ende 2029 und hat doch auch Pläne für die Zukunft der Pfefferminzbahn.

In Zeiten des Deutschlandtickets wachsen die Erwartungen an den öffentlichen Nahverkehr. Aus diesem Grund fragte diese Zeitung beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) nach: Wohin geht denn die Reise mit der Pfefferminzbahn?

Einen wichtigen Eckpunkt hierzu hat das Ministerium unlängst in Fakten gegossen. Noch während der aktuell laufenden Anhörung des Thüringer Nahverkehrsplanes SPNV (Schienenpersonennahverkehr) 2023 bis 2027 wurde der Erfurter Bahn der Zuschlag für die Bedienung der Pfefferminzbahn erteilt – und zwar bis Ende 2029 und damit in den nächsten Nahverkehrsplan hineinreichend.

Der neue Vertrag gilt ab Dezember 2024 und bedeutet im Wesentlichen einen Erhalt des Status quo mit Linienführung von Sömmerda bis Buttstädt. Die Anschlüsse in Sömmerda in Richtung Erfurt und Magdeburg werden beibehalten. Das Verkehrsangebot wird weiterhin aus einem täglichen Zweistundentakt mit einzelnen Verstärkern in den Hauptverkehrszeiten bestehen. Eine kleine Aufwertung gibt es: Montags bis freitags verkehrt ein zusätzliches Zugpaar um 14.06 Uhr ab Buttstädt sowie um 14.36 Uhr ab Sömmerda. Weiterhin setzt die Erfurter Bahn auf die Dieseltriebwagen vom Typ Regio Shuttle.

Die Regionalisierungsmittel für den SPNV sind endlich

Es handelt sich um einen Beschluss, der scheinbar ohne jede Berücksichtigung der Kritik der Pfefferminzbahn-Freunde getroffen wurde und ihrer bekannten Argumente, welche im Wesentlichen folgendermaßen lauten: Wie können denn auch mehr Fahrgäste in den Zug geholt werden, wenn nicht attraktivere Anschlüsse geschaffen werden, etwa durch Taktverdichtung oder durch die Verlängerung der Strecke? In Zeiten des 49-Euro-Tickets wiegt der Vorwurf, hier nicht mehr für den Schienennahverkehr getan zu haben, auf den ersten Blick doppelt schwer.

Zunächst eine Erinnerung: Nur weil aktuell keine bedeutenden Ausweitungen im Betrieb der Pfefferminzbahn vorgenommen worden sind, erfolgt die Fortschreibung deswegen nicht zum Nulltarif. Auf Anfrage erhielt diese Redaktion eine Kopie des letzten Entwurfes zum Nahverkehrsplan. Diesem ist zu entnehmen, dass die Kosten für den SPNV im Jahr 2023 auf 287,1 Millionen Euro von 270,2 Millionen im Vorjahr gestiegen sind. Während der Laufzeit des Plans rechnet das Ministerium mit einer Steigerung der Kosten von 32 Prozent auf bis zu 329,4 Millionen Euro im Jahr 2027.

Dass das Deutschland-Ticket potenziell mehr Fahrgäste in die Züge bringe, ist freilich auch nicht am Ministerium vorbeigegangen, doch gibt es vom Bund aktuell nur für das laufende Jahr die Zusage, hälftig finanzielle Defizite auszugleichen. Eine derartige politische Halbwertszeit erschwert optimistische Verkehrsplanungen.

Trotz schwacher Nachfrage bekennt sich TMIL zu Pfefferminzbahn

Auch vor dem Hintergrund begrenzter Regionalisierungsmittel des Bundes für den SPNV der Länder und dass es Strecken gibt, auf denen eine höhere Nachfrage erwartet wird, erscheint das Festhalten an einer Bedienung der Pfefferminzbahn alles andere als geboten. Dabei ist das TMIL noch nicht einmal optimistisch, was die Entwicklung der Fahrgastzahlen anbelangt: Je nach Abschnitt 150 bis 250 Fahrgäste in der so genannten Querschnittsbelegung an Werk- und Schultagen. Kein einziger Fahrgast mehr als der der SPNV 2022 schon ausgewiesen hat. Laut Ministerium sei es also ein gutes Zeichen, wenn an der Nebenbahn trotz all dieser Gründe festgehalten werde.

Wer wissen will, wie es mit der Pfefferminzbahn wirklich weitergeht, der solle sich jedoch gar nicht so sehr am Nahverkehrsplan orientieren, heißt es weiter aus Kreisen des Ministeriums. Entscheidend für die Zukunft der Nebenbahnen und reaktivierbaren Strecken sei hingegen der „Masterplan Schiene“, an dem im TMIL unter Hochdruck gearbeitet werde und welcher bis Ende des Jahres, spätestens Anfang des kommenden Jahres öffentlich vorgestellt werden soll.

Nach Informationen dieser Zeitung soll dabei auch große Beachtung den Ergebnissen eines externen Gutachtens bei der Bewertung der Zukunft der Pfefferminzbahn geschenkt werden. Dem Vernehmen nach plane das Land keineswegs eine Stilllegung, sondern prüfe konkret durchkalkulierte Optionen für eine Verlängerung beziehungsweise Reaktivierung. Jede der Optionen werde hinsichtlich des Fahrgastpotenzials, aber auch hinsichtlich der Kosten geprüft.