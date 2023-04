Belgisches Klaviertalent gastiert in Apoldaer Lutherkirche

Apolda. Der junge Pianist Nicolas Absalom aus Belgien wird in der nächsten Woche in der Apoldaer Lutherkirche zu hören sein. Das steht auf dem Programm.

Am Freitag, dem 28. April, wird in der Apoldaer Lutherkirche der junge, belgische Pianist Nicolas Absalom zu hören sein.

Mit Werken unter anderem von Ludwig van Beethoven, Alban Berg und Max Reger wird der talentierte Musiker, der bereits mit 13 Jahren als Jungstudent in die Klasse von Professor Johan Schmidt an der Hochschule für Musik in Brüssel (CRB) aufgenommen wurde, sein Können dem Publikum präsentieren.

Nicolas Absalom studiert seit Oktober 2017 an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar bei Klavierprofessor Christian Wilm Müller, bei dem er seit 2021 sein Masterstudium mit dem Schwerpunkt auf alte Tasteninstrumente fortsetzt.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Apoldaer Lutherkirche. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den Musiker wird gebeten.