Benefizkonzert „Dezemberträume“ geht in diesem Jahr online

Als Antje Schmidt und Rick Kocik Ende vergangenen Jahres ihre „Dezemberträume“ für 2020 planten, ahnte wohl noch niemand, dass ein Virus die Welt in Atem halten wird. Und so mussten unlängst geschlossene Verträge mit Kirchen und anderen Örtlichkeiten für mehrere Konzerte wieder abgesagt werden. Dennoch ließen sich die beiden Musiker nicht unterkriegen, hegten stets die Hoffnung, ihre Dezemberträume könnten doch noch auf irgend eine Art und Weise stattfinden. Bis nun der zweite Lockdown eine endgültigen Riegel vor ihre Pläne schob.

Zwölf Songs im Studio neu aufgenommen

Weil sie nicht aufgeben wollten, reifte schnell der Gedanke, das Konzert nun ins Internet zu verlegen. Viel Arbeit liegt in den letzten Wochen hinter Antje und Rick, um das Konzert vorzubereiten, das am Samstag, 12. Dezember, ab 20 Uhr über Facebook und Youtube online gehen soll. Eigens dafür haben die Musiker zwölf Songs im Studio neu aufgenommen. Dank Unterstützung der Lutherkirche konnten die Videos zu den Liedern in Apoldas größtem Gotteshaus zudem ordentlich in Szene gesetzt werden.

Als Begünstigte der Benefizaktion haben sich Antje und Rick in diesem Jahr das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz auserkoren. Aus diesem Grund wird es während des Streamingkonzerts auch tiefe Einblicke in die Arbeit und den Alltag der Einrichtung geben.

Zudem habe sich mit dem Apoldaer Stoffhändler „Lole&Keiki“ bereits ein Partner für die Dezemberträume gefunden, erklären Antje und Rick im Gespräch mit dieser Zeitung. Seit über zwei Wochen ist ein Spendenkonto eröffnet, dass schon jetzt die anfängliche Wunschsumme übertroffen hat. Gleichwohl hoffen die Musiker Antje und Rick auf weitere Spenden für die Arbeit des Kinderhospizes Mitteldeutschland.

Unter dem Verwendungszweck „Dezemberträume 2020“ können ab sofort Spenden an das Hospiz gemacht werden. Spendenkonto: Kinderhospiz Mitteldeutschland, IBAN: DE64 8602 0500 0003 566900, BIC: BFSWDE33LPZ, Bank für Sozialwirtschaft