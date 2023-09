Informieren am Telefon ist für Hörgeschädigte oft nicht einfach, daher setzt die Beratungsstelle des Deutschen Schwerhörigenbundes auf persönliche Beratung. (Symbolbild)

Beratung für Hörgeschädigte in Apolda

Apolda. Persönliche Beratungen für Menschen mit Hörschwierigkeiten werden im Landratsamt in Apolda angeboten.

An diesem Montag, 11. September, bietet die Beratungsstelle des Deutschen Schwerhörigenbundes mit ihrem mobilen „Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ von 9 bis 11 Uhr eine kostenlose Beratung für Menschen mit Hörproblemen im Sitzungszimmer des dritten Obergeschosses im Landratsamt Apolda, Bahnhofstraße 24, an.

„Seit 17 Jahren informieren und beraten wir Betroffene und Angehörige kostenlos und unabhängig zu Fragen, die im Zusammenhang mit der Hörminderung stehen“, heißt es in der Ankündigung.

Telefonischer Kontakt ist unter: 03643/422155 mittwochs von 12 bis 17 Uhr beim Deutschen Schwerhörigenbund Ortsverein Weimar e.V. möglich, E-Mail-Kontakt über sozialerdienst@dsb-lv-md.de.