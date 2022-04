Beratung für hörgeschädigte Menschen in Weimar

Weimar. Der Deutsche Schwerhörigenverbund in Weimar bietet Beratungen für hörgeschädigte Menschen und ihre Angehörigen an.

Die zertifizierte Beratungsstelle des Deutschen Schwerhörigenbundes Ortsverein Weimar bietet mit dem mobilen „Sozialen Dienst für hörgeschädigte Menschen in Thüringen“ jeden Mittwoch eine kostenlose und unabhängige Beratung in Weimar für Menschen mit Hörproblemen an. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter beraten zu Hörminderung, Hörgeräten und Cochlea-Implantaten sowie Tinnitus. Sprechzeiten sind Mittwochs von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr in der Bonhoefferstraße 24b in Weimar.

Anmeldung unter Tel.: 03643 / 422155 oder sozialerdienst@ov-weimar.de