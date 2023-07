In Gera ist das Angebot des Blinden- und Sehbehindertenverbandes bereits etabliert. Nun soll es nach Apolda kommen.

Beratung für Sehbehinderte in Apolda

Apolda. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen lädt am kommenden Montag zur Eröffnung eines neuen Beratungsangebots in Apolda ein.

Der Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen (BSVT) startet am kommenden Montag, dem 10. Juli, ein neues Beratungsangebot in Apolda. Von 9.30 bis 12.30 Uhr werden im Apoldaer Rathaus, Markt 1, Zimmer 15 und im Foyer Vertreter des Verbandes und der Stadt Apolda interessierte Gästen die Arbeit des BSVT vorstellen: „Wir beraten über Hilfsmittel, helfen beim Ausfüllen von Anträgen, informieren Arbeitgeber und Schulen“, so Verbandskoordinatorin Martina Schenk.