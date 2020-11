Superintendent Gregor Heidbrink vom Kirchenkreis Apolda-Buttstädt stand am Montag noch unter dem Eindruck der Ereignisse vom Volkstrauertag. Am Sonntagnachmittag war er laut Polizei auf dem Apoldaer Friedhof im Anschluss an die zentrale Gedenkfeier angegriffen worden.

Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) sprach von einem „unfassbaren“, verurteilungswürdigen Vorfall. So könne man nicht miteinander umgehen.

Der CDU-Bundestagskandidat Mike Mohring zeigte sich angesichts des Vorfalls erschüttert. An einem Tag, an dem es um Versöhnung und Verständigung gehe, an dem auf einem Friedhof getrauert werde, bringe solch ein Angriff Apolda wieder mal in die Negativschlagzeilen.

Heidbrink war anlässlich des Volkstrauertages auf den Friedhof gekommen. Nachdem das offizielle Gedenken mit Ministerpräsident und Innenminister beendet war, traf er auf eine Gruppe von etwa 20 Personen, die laut Polizei augenscheinlich der rechten Klientel zuzuordnen sind.

Als Gregor Heidbrink von deren Kranzniederlegung auf dem deutschen Gräberfeld mit dem Handy Fotos machte, bemerkte das die Gruppe offenbar. Kurz darauf hätten sich sechs Personen aus der Gruppe zu ihm begeben und die Herausgabe des Mobiltelefons gefordert. Eine Person soll den Superintendenten am Kragen seiner Jacke festgehalten und ihn mit dem Fuß gegen den rechten Oberschenkel getreten haben.

Daraufhin habe der Superintendent sein Telefon ausgehändigt, von dem die gemachten Aufnahmen gegen seinen Willen gelöscht worden seien.

Beim Eintreffen der Polizei hätte sich die Personengruppe bereits vom Gelände entfernt und sei mit vier Fahrzeugen davongefahren. Hinweise zur Identität von Personen aus der Gruppe lägen bereits vor, so die Polizei. Zudem seien mehrere Anzeigen gefertigt worden.

Schockiert zeigte sich angesichts der Ereignisse auch Max Reschke vom Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus. Er verwies darauf, dass es die Kranzniederlegung zwecks Ehrung im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallener deutscher Soldaten durch besagte Kreise schon seit Jahren gäbe. Es sei deshalb an der Zeit, ein Konzept dafür zu entwickeln, wie die Zivilgesellschaft an solchen sensiblen Gedenktagen wie dem Volkstrauertag in kritischen Situationen reagiert. Das Bündnis jedenfalls stünde solidarisch an der Seite von Gregor Heidbrink. „Jeder rechte Angriff sei auch ein Angriff auf die gesamte weltoffene Gemeinschaft!“ Der Vorfall jedenfalls sei beschämend.

Ähnlich äußert sich Michael Schade für die Stadtratsfraktion Rot-Rot-Grün. Er verurteilt den tätlichen Übergriff scharf. Gleichzeitig versichert die Fraktion Gregor Heidbrink ihre Solidarität und dankt ihm für seine Zivilcourage. Der Vorfall sei ein weiterer Beleg dafür, dass das Motto des 9. November dieses Jahres „Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen“ hochaktuell ist, sagt Michael Schade. Und weiter: „Rechtsextreme Gewalt hat in unserer Stadt nichts zu suchen. Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt sind aufgerufen, gegen jede Form von Gewalt ein friedliches Zeichen zu setzen!“

Der Superintendent hat wegen des Vorfalls Anzeige erstattet. Inzwischen soll der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen haben.