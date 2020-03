Gerd Wandrer führt am Sonntag im Atelier in der Bahnhofstraße 31 in Apolda einige seiner Malereien vor.

Apolda. Künstlerpaar Wandrer beteiligt sich in Apolda an landesweiter Kunstaktion. Verkaufsgespräche bei Wein, Kuchen und Desinfektionsmittel.

Besucherarmer aber umsatzstarker Tag der Töpferei in Apolda

Viele Veranstaltungen waren am Wochenende aus Vorsorge vor dem Coronavirus abgesagt worden - als kleines tönernes Juwel erschien da der 15. Tag der offenen Töpferei, an dem auch in diesem Jahr wieder das Künstlerpaar Annette und Gerd Wandrer teilgenommen haben. Neben Kuchen und Wein, stand in diesem Jahr auch ein Desinfektionsmittel zur Hand.

Über Samstag und Sonntag hätten sich schätzungsweise 40 Besucher in das Atelier verirrt – am Sonntagmorgen hatten Annette und Gerd im Ausstellungsraum in der Bahnhofstraße 31 sogar Zeit für ein ungestörtes Kaffeetrinken, bis die ersten Neugierigen sich für ihre aufwendigen Keramikarbeiten und nebenbei für seine Malereien zu interessieren begannen. Mehr Verkäufe trotz weniger Besuchern im Apoldaer Atelier der Wandrers Vielleicht haben die sich in der Tendenz zu einer Ausgangssperre entwickelnden folgen der globalen Pandemie auch gute Seiten. Obwohl im Vorjahr zum Töpferei-Tag dreistellige Besucherzahlen registriert wurden, waren die Verkäufe in diesem Jahr deutlich besser. Annette Wandrer konnte sich das nicht erklären: Vielleicht weil man nicht in den Urlaub fahren könne, um dort das Geld andernorts auszugeben, vielleicht aber auch weil sich die Menschen gezwungenermaßen wieder auf ihre heimischen vier Wände konzentrierten. Im Ergebnis sei das für das Künstlerpaar jedenfalls gut. Das Atelier in der Bahnhofstraße 31 in Apolda kann montags bis freitags, von 14 bis 18 Uhr und auf telefonische Anfrage unter 0172/5772940 besichtigt werden.