Betrüger verkauft Bagger einer Baufirma in Ettersberg

Am Ettersberg. Die Baumaschine wurde als gestohlen gemeldet. Doch um einen gewöhnlichen Diebstahl handelte es sich bei dem Vorfall nicht.

Einen ungewöhnlichen Diebstahl hat die Polizei am Donnerstag (17.11.2022) registriert. Ein Mitarbeiter einer Baufirma in der Gemeinde Am Ettersberg meldete den Diebstahl eines Baggers, berichtet der MDR. Über das Ortungssystem der Baumaschine konnte der Standort schnell ermittelt werden.

Die Beamten fanden den Bagger in Heichelheim vor. Außerdem trafen sie dort zwei Männer an. Diese zeigten den Polizisten einen Kaufvertrag, demzufolge sie die Maschine gekauft hätten. Der Vertrag war offenbar vom Geschäftsführer der Firma unterzeichnet worden.

Es stellte sich heraus, dass der Kaufvertrag nicht echt war. Wer den Vertrag unterschrieb und die Kaufsumme von 5000 € entgegen nahm, wird nun ermittelt. Der Bagger wurde wieder an den Eigentümer übergeben.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.