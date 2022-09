Betrunkener kommt in Apolda zwei Mal von Straße ab und landet mit Auto auf Spielplatz

Apolda. In Apolda war ein betrunkener Autofahrer unterwegs und kam gleich zwei Mal von der Straße ab. Die Fahrt endete auf einem Spielplatz.

Am Dienstagabend war ein 28-Jähriger mit seinem Auto betrunken in Apolda unterwegs. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, sei der Mann in der Niederroßlaer Straße von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr einen Bordstein, wodurch seine Ölwanne beschädigt wurde.

Der 28jährige sei zunächst stehen geblieben, um seine 23-jährige Mitfahrerin aus dem Fahrzeug steigen zu lassen und fuhr dann weiter in Richtung B87. Nach ca. 400 Metern kam er erneut von der Straße ab und überfuhr wieder einen Bordstein.

Letztendlich wendete er seinen Wagen, bog in die Einfahrt zum Naturspielplatz ab, parkte dort und ging zu Fuß in Richtung Stadtzentrum. Die Polizei konnte den leicht verletzten Mann stellen und brachte ihn zur weiteren Untersuchung in das Robert-Koch-Krankenhaus. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Durch die Beseitigung der entstandenen Ölspur entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

