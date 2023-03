Betrunkener Mann greift Ex-Freundin im Park an – Mehrere Einbruchversuche in Apoldaer Innenstadt

Die Meldungen der Polizei für Apolda und Umgebung.

Am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr hat im Kurpark Bad Sulza ein alkoholisierter Mann vor den Augen mehrerer Passanten seine Ex-Freundin angegriffen. Der Mann würgte die Frau und schlug ihr mehrfach ins Gesicht.

Durch das beherzte Eingreifen eines Augenzeugen ließ der Mann laut Polizei von der Frau ab, sodass sie sich in Sicherheit bringen konnte. Jedoch griff der Täter nun den Helfer an. Andere Zeugen riefen umgehend einen Rettungswagen für die leicht verletzte Frau und alarmierten die Polizei.

Die Beamten konnten den Angreifer vor Ort stellen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von 1,68 Promille. Grund für die Angriffe des Täters seien die verschmähte Liebe und abgelehnten Annäherungsversuche an die Ex-Freundin. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Erneut Betrugsversuche über Telefon und WhatsApp

Erneut teilten mehrere Einwohner Apoldas der Polizei mit, dass sie Anrufe von fremden Personen erhalten hätten, welche sie zur Zahlung einer Kaution aufforderten, um eine Haftstrafe für ein Familienmitglied zu verhindern. Hierbei gaben sich Betrüger als Polizeibeamte oder Angehörige aus.

Weiterhin erhielten mehrere Menschen erneut Whatsapp-Nachrichten oder SMS mit der vermeintlichen neuen Telefonnummer eines Familienmitgliedes. Im Anschluss wurde auch hier Geld in einer angeblichen Notsituation verlangt.

Die Polizeiinspektion Apolda weist darauf hin, dass keine deutsche Behörde eine Kaution per Telefon fordern würde. Betroffene sollten ihre Angehörigen zurückrufen, um die Lage zu klären.

Erneut mehrere Einbruchsversuche

Am Wochenende stellten zum wiederholten Male mehrere Anwohner der Straße Heidenberg in Apolda und im Innenstadtbereich Anzeige wegen versuchten Einbruchs in ihre Wohnhäuser. Unbekannte Täter hatten mit Hebelwerkzeugen selbst an stark befahrenden Straßen versucht, über die Eingangstüren ins Haus zu gelangen. An den Türen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auto gerammt und geflüchtet

Am Samstagmittag gegen 14 Uhr touchierte der Fahrer eines schwarzen Pkw auf dem Parkplatz des Glockenhofcenters im Ernst-Thälmann-Ring in Apolda einen dort geparkten blauen Dacia Duster und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Ein Augenzeuge, welcher den Verkehrsunfall von seinem Balkon aus beobachtete, verständigte die Polizei. Am Dacia entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Vor Ort fanden die Beamten Fahrzeugteile vom Auto des Unfallverursachers. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

