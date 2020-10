Bettelbrief der Werner-Seelenbinder-Schule führt zum Erfolg

Zwölf neue Laptop-Geräte sowie zwanzig Software-Pakete mit Office-Anwendungen hat die Werner-Seelenbinder-Regelschule in Apolda als Spende überreicht bekommen. Großzügig zeigte sich in diesem Fall die Firma Laborchemie, von der die Computer und die Software stammen. Bei den Geräten handelt es sich um aufgearbeitete Modelle der Mitarbeiter, die routinemäßig im Unternehmen von Zeit zu Zeit erneuert werden. „Eigentlich waren nur eine Handvoll Computer für den aktuellen Austausch vorgesehen. Als uns der Hilferuf aus der Schule erreichte, haben wir kurzfristig aufgestockt“, erklären die beiden Geschäftsführer Michael Frey und Björn Schowtka bei der Übergabe.

Den reellen Bedarf an solchen Geräten bezifferte Schulleiterin Rena Markwart indes mit weit über einhundert Stück. Die Technik sei dabei kein Luxuswunsch sondern ein notwendiges Übel, was gerade die vergangenen Monate sehr gut veranschaulichten, als Schüler während der Schließung der Schule ihre Aufgaben nach Hause geschickt bekamen. Außerdem müssen sich im Computerkabinett mitunter zwei Schüler einen Rechner teilen. Deshalb habe man unlängst allen Förderern und Partnern der Schule einen Bettelbrief geschickt, ob an dieser Stelle geholfen werden kann. Dass das Unternehmen Laborchemie als langjähriger Kooperationspartner da eingesprungen sei, sei eine Selbstverständlichkeit, sagte Michael Frey.

„In solchen Spenden und den Kooperationen mit den Schulen sehen wir eine Wertschätzung der Gesellschaft und der Bildung“, so Frey weiter. Zudem seien alle Unternehmen darauf angewiesen und müssten helfen, dass die potenziellen Nachwuchskräfte an den Schulen eine gute Ausbildung erhalten.

Diesbezüglich brachte die stellvertretende Schulleiterin Silke Löwig gleich noch eine weitere Anfrage bei dieser Gelegenheit unter: Vielleicht könne die Firma helfen, wenn in absehbarer Zeit der Fachkollege für Chemie in den Ruhestand gehe. Für den sei bis jetzt noch keine Nachfolge in Aussicht. Allein in diesem speziellen Punkt seien auch den beiden Geschäftsführern leider die Hände gebunden, hier müsse die Politik viel nachholen, hieß es.