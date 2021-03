Bewegungshefte liegen aus

An mehreren Standorten hat Sophie Jacob (links), Leiterin beim Projekt „Bewegung und Begegnung im Quartier“ Mitmachheftchen in Apolda ausgelegt, so im Buchladen von Christel von Poellnitz,in einigen Apotheken, dem Mehrgenerationenhaus und beim Turnverein. Sie sollen zu Alltagsport animieren und beinhalten ein Stadtquiz, bei dem es auch kleine Preise zu gewinnen gibt.