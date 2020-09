Bad Sulza. Schulamt in Weimar setzt alle Hebel in Bewegung, um Notstand in Bad Sulza abzumildern

Mit Blick auf den Lehrermangel an der Toskanaschule in Bad Sulza (diese Zeitung berichtete), meldet sich nun der Leiter des Schulamtes Mittelthüringen Ralph Leipold zu Wort. Grundsätzlich bedauere das Amt den aktuellen Zustand an der Schule und versuche alle Hebel in Bewegung zu setzen, um diesen Notstand zu beheben.