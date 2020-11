Wie der Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kindelbrück, Maik Eßer, im Landgemeinderat informierte, liegen zwei Vorhaben zur Erhöhung des Schauwerts der Ausgrabungsstätte Steinrinne Bilzingsleben zeitlich im Plan. Für beide Projekte hatte der Landgemeinderat Mittel bewilligt (unsere Zeitung berichtete).

Es handelt sich dabei zum einen um die Fortsetzung der Serie von 3-D-Visualisierungen auf der Steinrinne. Nach einzelnen prähistorischen Tieren soll demnächst auch die geologische Entwicklung der Landschaft in bewegten Bildern dargestellt werden. Der Auftrag für das auf 46.000 Euro bezifferte Projekt war an die Firma Monumedia gegangen. Besuchern soll auf diese Weise ein Bild davon vermittelt werden, wie der Homo erectus am Rande des Wippertals als hoch spezialisierter Großwildjäger lebte.

Eßer berichtete nun unter Berufung auf Maximilian Ortlepp, einen der Monumedia-Geschäftsführer, dass zum Monatsende der Einbau der Visualisierung erfolgen werde. Danach könne an die Abrechnung und den Fördermittelabruf gegangen werden.

Auch die ebenfalls mit Mitteln aus dem Landgemeindehaushalt unterstützte Herstellung eines maßstabsgetreuen und wetterfesten Modells eines Waldelefantenschädels für den „archäologischen Sandkasten“ der Steinrinne sei auf gutem Weg. Eßer: „Wir erwarten die Anlieferung aus Kroatien am 25. oder 26. März 2021.“

Erstellt wird das in seiner längsten Ausdehnung etwa vier Meter große Modell aus Resin, einem Epoxidharz, zurzeit im Atelier von Künstler und Paläontologe Zlatko Smiljanic. Ergänzt wird es um einen Skelett-Fortsatz aus Formbeton. Kinder können die Waldelefanten-Relikte dann immer wieder ausgraben.

Ziel ist es, den Schädel und eine Begleitausstellung zur Eröffnung der Besuchersaison 2021 erstmals öffentlich zu präsentieren.