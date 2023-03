Bismarckturm und Mattstedter Kirche geöffnet

Apolda/Mattstedt. Für Wanderer und Radfahrer gibt es im Weimarer Land einiges zu entdecken. Nachdem im Winter viele Ausflugsziele geschlossen waren, öffnen sie nun nach und nach.

Mit dem beginnenden Frühling öffnen die Ausflugsziele im Weimarer Land nach und nach ihre Pforten: Wie die Stadt Apolda mitteilt, wird ab Samstag, 1. April, der Bismarckturm an der B 87 wieder jeden Samstag und Sonntag sowie an den gesetzlichen Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Vom Turm aus können Besucher die Aussicht über Apolda und das Weimarer Land genießen.

In Mattstedt ist bereits seit März die am Ilmtal-Radweg gelegene Dorfkirche für Wanderer und Radfahrer ganztägig geöffnet. Dort kann man sich mit einem Becher Wasser erfrischen, einen Moment ausruhen, in sich gehen und demnächst auch eine neue Ausstellung in der Kirche besichtigen.