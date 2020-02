Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blaulichtfahrt erst mit 18 Jahren

Eine Bilanz des vergangenen Jahres zog am Samstagabend im Gasthaus Busch in Utenbach Wehrleiter Harald Apel auf der Jahreshauptversammlung der Ortsteilwehr. Die liest sich in mehreren Punkten durchaus gut. So durften die Aktiven unlängst gleich drei neue Kameraden aus der eigenen Jugendwehr in der Einsatzabteilung begrüßen. Wenngleich zwei von ihnen derzeit noch nicht an Einsätzen teilnehmen dürfen, weil sie noch nicht das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter von 18 Jahren erreicht haben, aber dennoch ihr Grundausbildung bereits abgeschlossen haben. Mit den beiden verstärkt sich die Truppe auf nunmehr 20 Kameraden. Allerdings verkleinert sich dadurch die Jugendabteilung auf nur noch vier Floriansjünger.

Insgesamt drei große Einsätze hatten die Utenbacher Kameraden im vergangenen Jahr zu bewältigen, bei denen jeweils in voller Mannschaftsstärke ausgerückt werden konnte. So unter anderem bei einem Sturmschaden Anfang März auf dem Wirtschaftsweg zwischen Utenbach und Stobra. Im selben Monat leistete die Ortsteilwehr zudem Hilfe bei einem Wohnhausbrand auf dem Heidenberg in Apolda. Mit viel Glück konnten die Kameraden Ende September einen Böschungsbrand zwischen Utenbach und Wormstedt schnell unter Kontrolle bringen. Angesichts der zu dieser Zeit trockenen Wiesen und Felder um den Brandherd, der mutmaßlich von einer weggeworfenen Zigarettenkippe ausgelöst wurde, hätte die Situation schnell außer Kontrolle geraten können, gibt Apel in seinem Bericht wieder. Neben den Einsätzen haben die Kameraden abermals auch wieder ihre Hilfe im Dorfleben zur Verfügung gestellt. So unter anderem beim Osterfeuer, bei der Kirmes und beim Weihnachtsmarkt. Gemeinsam mit der Jugendwehr wurde vor einigen Tagen erst das zweite Knutfest mit dem Einsammeln und Verbrennen der Weihnachtsbäume organisiert. Dank erhielten die Utenbacher zudem am Abend von Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand und Stadtbrandinspektor Ingo Knobbe für ihren Einsatz beim Apoldaer Musiksommer und beim Festumzug zu 900-jährigen Jubiläum der Glockenstadt. Mit der finanziellen Unterstützung des Feuerwehrvereins und stolzen 1765 Euro, konnte die Wehr im vergangenen Jahr neben wetterfesten Jacken für die Jugendwehr, drei Handscheinwerfern und Helmlampen auch einen neuen Schienenauszug für den Stromerzeuger auf dem Einsatzfahrzeug beschaffen. Von der Stadt Apolda gab es zudem noch einen Schwimmsauger sowie ein Stativ und einen neuen Streuwagen für den Einsatz bei ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten. Tatkräftig unterstützt hatte die Truppe auch die Gemeinde bei der Renovierung der ehemaligen Schule und beim Fällen von drei ausgetrockneten Birken vor der Kirche. Anerkennende Worte gab es für Wehrleiter Harald Apel und Jugendwart Alexander Voigt am Samstag nicht nur von Eisenbrand und Knobbe, sondern auch aus der Alters- und Ehrenabteilung, die den Beiden für ihre geleistet Arbeit dankten, die heutzutage als nicht mehr ganz selbstverständlich zu betrachten sei.