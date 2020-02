Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bornfest im Mai soll noch attraktiver werden

Einen Aufruf an alle Glockenstädter und Einwohner der Ortsteile startet jetzt der Apoldaer Brunnenverein, um das Bornfest künftig noch attraktiver zu gestalten. Wie der neue 1. Vorsitzende des Vereins, Christian Wagner, erklärt, habe man ab diesem Jahr einige Änderungen für das Programm vorgesehen. So werden die beteiligten Kindergärten erstmals die Brunnen am Samstag zeitversetzt schmücken. Denn viele Gäste und Eltern der Kinder konnten bisher immer nur das Programm der eigenen Steppkes verfolgen. Jetzt können sich die Zuschauer regelrecht auf eine Tour durch die Stadt begeben und von Brunnen zu Brunnen laufen, um die anderen Kinder beim Schmücken und ihrem Programm zu sehen, bevor ab 11 Uhr dann der Hauptakt mit Programm, Verpflegung, Kinderbespaßung und vielem mehr auf dem Markt beginnt.

Zudem wünscht sich Wagner, dass es noch weitere Bürger, Familien, Vereine und Unternehmen gibt, die auch die restlichen Brunnen, die bisher nicht von einer Einrichtung gestaltet wurden, betreuen. „Wir möchten, dass wieder alle Brunnen der Stadt Apolda zum Bornfest geschmückt werden und dann das Fest auf dem Marktplatz zum Höhepunkt wird“, sagt Wagner gegenüber dieser Zeitung. Erstmals wird sich in das diesjährige Bornfest am 15. und 16. Mai die Aktion „Heimatshoppen“ einreihen. Das verspricht an diesen Tagen neben dem Traditionsfest weitere Attraktionen in der Innenstadt. So wird nach dem Programm des Bornfestes ab 14 Uhr jenes der Händleraktion auf dem Markt starten. Kontakt bei Interesse einen Beitrag zum Bornfest zu leisten: brunnenverein.apolda@web.de