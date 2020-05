Insgesamt 25 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren waren in der Nacht zum Samstag rund drei Stunden bei einem Kellerbrand in Bad Sulza im Einsatz.

Brand im Keller eines Wohnhauses in Bad Sulza

Einen rund dreistündigen Einsatz erlebten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in Bad Sulza. Punkt 1.24 Uhr war in der Stützpunktfeuerwehr der Notruf eingegangen: Kellerbrand im Ernst-Thälmann-Ring.

Dies bestätigte sich spätestens mit dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte. Aus gleich zwei Eingängen eines Mehrfamilienhauses drangen Rauchschwaden ins Freie. Die Besatzung des Löschzuges und Einsatzkräfte vom Atemschutznotfallkonzept waren mit vier Fahrzeugen, darunter die Drehleiter, zwei Löschfahrzeugen und dem Einsatzleitwagen als erste vor Ort.

Gleichwohl das Feuer in einem der Kellerabteile vom Angriffstrupp unter Atemschutz schnell lokalisiert und gelöscht werden konnte, breitete sich der Qualm im gesamten Gebäude aus. Wegen angekippter Fenster zog dieser auch in Wohnungen der benachbarten Eingänge, wo dadurch auch ein Rauchmelder auslöste.

In den beiden hauptsächlich betroffenen Treppenhäusern wurden parallel zu den Löscharbeiten im Keller alle Fenster aufgerissen und mit zwei Überdruckbelüftern die giftigen Dämpfe aus dem Gebäude geblasen. Bewohner von insgesamt sieben Wohnungen des Hauseingangs wurden vorsorglich evakuiert. Auch im Nachbareingang mussten zwei Wohnungen geräumt werden.

Insgesamt zwölf Personen mussten ihre Wohnungen infolge dessen vorübergehend verlassen. Für eine ältere Dame endete die Nacht im Krankenhaus. Sie wurde vom Rettungsdienst zuvor vorsorglich wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung behandelt und zur Abklärung nach Apolda ins Robert-Koch-Krankenhaus gefahren.

Da das Feuer, das auf einen Kellerverschlag begrenzt gehalten werden konnte, keine wichtigen Versorgungsleitungen beschädigt hatte, konnten noch in der Nacht alle übrigen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz wurde 4.22 Uhr für beendet erklärt. Insgesamt waren 25 Feuerwehrleute aus Bad Sulza, Schmiedehausen und Gebstedt mit sechs Fahrzeugen an der Unglücksstelle.

Wie es zu dem Brand in dem Kellerabteil, in dem Küchenmöbel und Elektrogeräte lagerten, kam, darüber könnten nach Auskunft der Polizei-Inspektion Apolda noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Jena hat zum Geschehen ihre Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen entstand bei dem Brand ein Schaden in Höhe von knapp 3000 Euro.