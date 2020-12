Brückenborn bis Freitag gesperrt

Weil sich an dieser Stelle des Brückenborns das Pflaster unter der Last des Busverkehres absenkte, wurden in der vergangenen Woche hier Reparaturarbeiten an der Straßenoberfläche durchgeführt. Ab morgen soll nun der Brückenborn in anderer Richtung in die Kur genommen werden. Zwischen Bachstraße und Brauhof stehen Instandsetzungsarbeiten an den Straßenborden und dem Pflaster an. Offiziell geht die Sperrung bis Sonntag. Eine Umleitung bis zum Brauhof werde über die Planstraße ausgeschildert, verspricht die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.