Brückentag der Verwaltung

Am kommenden Montag bleibt die Verwaltung der Ilmtal-Weinstraße geschlossen.

Pfiffelbach. Wegen des Feiertags zur Deutschen Einheit bleibt am kommenden Montag die Verwaltung in Pfiffelbach geschlossen. Auch die Gemeinderatssitzung wurde verschoben.

Am kommenden Montag, dem 2. Oktober, bleibt das Verwaltungsbüro der Gemeinde Ilmtal-Weinstraße in Pfiffelbach wegen des Tags der Deutschen Einheit am 3. Oktober geschlossen.

Ab Mittwoch, dem 4. Oktober, seien alle Mitarbeiter wie gewohnt erreichbar, teilte Bau- und Ordnungsamtsleiter Ronny Funk mit.

Da der Gemeinderat normalerweise am ersten Montag des Monats zusammentrifft und die nächste Sitzung damit auf den kommenden Montag gefallen wäre, verschiebt sich auch dieser Termin: Die nächste Gemeinderatssitzung findet dem entsprechend erst wieder am Montag, dem 6. November statt. Über die Tagesordnungspunkte wird die Gemeinde wie auch vor den vorigen Sitzungen auf ihrer Homepage www.ilmtal-weinstrasse.de informieren.