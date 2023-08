Brunnenfest in Flurstedt: Fackelumzug und Kinderfest

Flurstedt. Die Ortschaft Flurstedt hat am Wochenende Brunnenfest gefeiert.

Mit einem bunten Programm hat die Ortschaft Flurstedt am Wochenende ihr Brunnenfest gefeiert. Dreh- und Angelpunkt war der geschmückte Born an der Dorfkirche. Von dort startete am Samstagabend der Fackel- und Laternenumzug. Am Sonntag gab es Frühschoppen und Musik der Kapelle Onkel Helmut. Nach dem Mittag folgte der Blumenumzug und das gut besuchte Kinderfest (Foto) wurde gefeiert. Organisiert wurden die Aktionen rund um das Brunnenfest von den Ehrenamtlichen des Flurstedter Heimatvereins.