Brunnenplatz in Herressen-Sulzbach erstrahlt in neuem Glanz

In neuer Schönheit erstrahlt seit Freitag der Brunnenplatz in Herressen-Sulzbach. Dafür investierte die Stadt Apolda in den vergangenen Wochen 15.000 Euro in neues Pflaster, Sitzgruppe, die Sanierung des Brunnens und in Blumenkübel, die durch Dorfkümmerin Sarah Tümmler bereits bepflanzt wurden. Neben der Firma Gehwegbau Machts, Blech-Bartl und B+R Holzhandel hat der Kommunalservice hier Hand angelegt und die Brunnenabdeckung sowie die Pflanzkübel ausgeführt. Ab Frühjahr soll die Pumpe angeschlossen werden, damit der Brunnen dann auch wieder Wasser spendet.