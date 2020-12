Buga-Wettlauf der Gemeinde Ettersburg gegen die Zeit

Ettersburg. Wie auf glühenden Kohlen sitzt Jens Enderlein in den ruhigen Tagen rund um den Jahreswechsel: Der Ettersburger Bürgermeister ist Teil eines Wettlaufes gegen die Zeit, der bereits begonnen hat. Ziel ist ein zumindest teilweise noch zeitlich passender Beitrag der Gemeinde zur Bundesgartenschau (Buga) 2021.

Zum Buga-Start am 23. April werden am Außenstandort das öffentliche Toilettenhäuschen und die Erweiterung der befestigten Parkplatzfläche für Besucher von Schloss und Park Ettersburg noch nicht fertig sein. „Mit viel Glück sind sie im Sommer nutzbar“, so Enderlein. Die Gemeinde hatte das Projekt nicht weiter vorangetrieben, als der Kreistag im November 2019 mit hauchdünner Mehrheit dagegen gestimmt hatte, Geld für die Buga-Außenstandorte in den Haushalt aufzunehmen.

Erst mit dem Haushaltsbeschluss für 2021 vor einigen Wochen sind die 50.000 Euro Anteil des Weimarer Landes sicher. Erst kurz vor Weihnachten ist der Bescheid der Landrätin auch bei der Gemeinde eingegangen.

Um loslegen zu können, braucht die Gemeinde Ettersburg allerdings erst einen eigenen Haushalt für das nächste Jahr, der ihren Eigenanteil in gleicher Höhe bereitstellt. Den konnte die erfüllende Verwaltung wegen personeller Probleme noch nicht erstellen. Damit folgt der Haushalt frühestens im Februar, direkt danach werden die Ausschreibungen veröffentlicht.

Noch sind einige Details ungeklärt: Eine oder zwei Toilettenkabinen? Bezahlter oder freier Zugang? Schließzeiten, mögliche finanzielle Beteiligung der Weimarer Klassik-Stiftung als Eigentümer von Schloss und Park – das alles wird erst in den nächsten Wochen konkret. Der Standort unweit der Ettersburger Grünschnitt-Container ist dagegen festgelegt. Welchen Befestigungsgrad die zusätzlichen Parkflächen erhalten, entscheidet sich je nach Kosten für die Toilette.