Bundespräsident verleiht Hans-Dieter Riel den Verdienstorden

Geschichtslehrer Hans-Dieter Riel (Mitte) vom Gymnasium Bergschule Apolda begleitet das Auschwitz-Projekt am Gymnasium Bergschule seit 1990. Nun erhält er vom Bundespräsidenten den Verdienstorden für sein Engagement.

„Ich würde nie jemand zwingen nach Auschwitz zu fahren, aber es sollte jeder gesehen haben“, sagt Hans-Dieter Riel. Seit über drei Jahrzehnten ist der Lehrer am Gymnasium Bergschule untrennbar mit dem Geschichts-Projekt „Mensch, erinnere, was in Auschwitz Dir geschah“ verbunden. Er zählt zu den Mitbegründern, die das Projekt 1990 zum Leben erweckt haben und hält es bis heute durch sein Engagement aufrecht.