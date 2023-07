Auftritt der Friday Singers im Rahmen der Veranstaltungsreihe Offenen Lutherkirche 2023 in Apolda.

Chor aus Weimar begeistert in der Apoldaer Lutherkirche

Apolda. Auftritt der Friday Singers im Rahmen der Veranstaltungsreihe Offenen Lutherkirche 2023 in Apolda.

Abermals Begeisterung herrschte im Gotteshaus, als im Rahmen der Offenen Lutherkirche 2023 zu einer musikalischen Veranstaltung eingeladen wurde. Unter der Leitung von Veronica Pfennig sorgten die Friday Singers, ein gemischter Chor aus Legefeld, mit seinem umfangreichen Repertoire am Mittwochabend für ein wunderbares, einfühlsames und stimmungsvolles Konzert. Das Programm umfasste geistliche und weltliche Musik aus fünf Jahrhunderten, Gospel aber auch zeitgenössische Musik. Am 19. Juli konzertiert übrigens um 19.30 Uhr das Trio Brombeere mit „Hasenphrasen und Zackenschotenländler“ in der Lutherkirche.