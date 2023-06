In die Kirche in Niederroßla lädt die Johanniskantorei ein.

Chorkonzert in Niederroßla

Niederroßla. An diesem Sonntag lädt die Niederroßlaer Johanniskantorei zu einem Konzert ein.

Zu ihrem Konzert „Laudate Nomen Domini – Lobt den Namen des Herrn“ lädt an diesem Sonntag, dem 18. Juni, die Johanniskantorei in die Heilig-Kreuz-Kirche in Niederroßla ein.

„Vielfältig ist das Lob. Es erklingt in Lateinisch und Deutsch. Es erklingt in geistlicher und weltlicher Musik. Es ist voll Freude und manchmal schwingt Wehmut mit“, heißt es in der Ankündigung der musikalischen Stunde. Um 16.30 Uhr sind die Zuhörerinnen und Zuhörer eingeladen, den Liedern der Kantoreisängerinnen zuzuhören und mitzusingen.

Im Anschluss an das Konzert wird zu kühlen Getränken und Gesprächen eingeladen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden für die Arbeit der Johanniskantorei wird gebeten.