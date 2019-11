Mitte August konnte die Stadt Apolda verkünden, dass die Künstlerin Sarah Connor (Herz-Kraft-Werke“) im nächsten Jahr, am 21. August 2020, beim Apoldaer Musiksommer in der Herressener Promenade auftritt. Hernach fragte sich so manch Musikfreund, was dann wohl für den Konzert-Samstag geplant sein könnte.

Nun ist es endlich heraus: Am 22. August 2020 wird Clueso auf seiner Open-Air-Tour in Apolda unter freiem Himmel in der Herressener Promenade auftreten. Damit gelingt es der Stadt erneut, noch eine Schippe draufzupacken.

Und das, nachdem in diesem Jahr bereits Ben Zucker und die „ Die Fantastischen Vier“ in Apolda gastierten. Als Überraschungsgast tauchte Clueso bereits Ende August 2019 bei deren „Captain Fantastic“-Tour-Auftritt“ in der Glockenstadt auf, was beim Publikum bestens ankam. Im nächsten Jahr gibt der Erfurter Künstler dann hier sein eigenes Konzert, was Tausende Fans anziehen dürfte.

Mit der Konzertankündigung beweisen die Stadt und ihre Hauptsponsorin, die Wohnungsgesellschaft Apolda (WGA), dass sie es mit dem Format ernst meinen, der Apoldaer Musiksommer kontinuierlich zur weithin bekannten Marke ausgebaut werden soll. Mit solchen Namen wie Cluseo und Sarah Connor dürfte das spielend gelingen, schließlich gibt es die berechtigte Hoffnung, dass auch wieder zahlreiche Gäste von außerhalb zum Apoldaer Musiksommer anreisen.

Die dritte Auflage des Musiksommers 2020 jedenfalls dürfte mutmaßlich noch mehr Gäste in die Kleinstadt locken als das dieses Jahr bereits der Fall war. Einig zeigten sich Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft – sie koordiniert die Veranstaltungen –, Stadt und Großsponsorin WGA bereits im Sommer dieses Jahres darin, nicht mehr hinter das inzwischen erreichte Künstlerniveau zurückfallen zu wollen.

Der Kartenvorverkauf fürs Clueso-Konzert startet übrigens am Freitag, dem 15. November, im Internet.

Zum Konzert von „Fanta 4“ beim Apoldaer Musiksommer waren in diesem Sommer fast 10.000 Besucher gekommen. Ben Zucker & Band einen Tag zuvor erlebten schätzungsweise 3000 Musikfreunde mit. Die Stimmung in der Promenade war an beiden Tagen bestens. Die Apoldaer und die Gäste der Stadt feierten einfach das Leben.

Für das Cluseo-Weihnachtskonzert am 29.12.2019 in der Messehalle in Erfurt gibt es übrigens noch Restkarten in unserem Ticketshop.

Bilder vom Fanta-4-Konzert mit Cluseo 2019 in Apolda